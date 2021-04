Jacopo Volpi: «Lazio, rosa ristretta per gli obiettivi. Contro il Verona...»

Il giornalista Jacopo Volpi ha parlato della Lazio e dei suoi obiettivi stagionali, proiettandosi verso la sfida contro il Verona

Ai microfoni di L’Arena, Jacopo Volpi, giornalista, ha parlato verso Verona Lazio.

LAZIO – «Il problema della Lazio è che ha una rosa ristretta per gli obiettivi dichiarati. Prima che scoppiasse il Covid nella passata stagione, era in testa alla classifica. Simone Inzaghi ha fatto un grande lavoro. Al di là di Immobile e delle altre individualità, penso che Acerbi sia un po’ l’anima della squadra. Da centrale dietro è fondamentale e rende bene anche a sinistra».

VERONA LAZIO – «I due tecnici, seppur con idee diverse, non lasciano mai nulla al caso. I loro giocatori sanno sempre cosa fare in campo. È chiaro che i biancocelesti hanno qualcosa in più. Anche l’abitudine a giocare certi incontri per altri traguardi. Se Juric non se ne andrà dal Verona, sono convinto che questa squadra avrà un futuro importante».