Jacobelli: «Spalletti? Non le ha mandate a dire a Sarri, ho apprezzato molto le sue parole». Le dichiarazioni del giornalista

Il botta e risposta a distanza tra Sarri e Spalletti non è passato inosservato. Anche il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha commentato le parole del ct della Nazionale italiana, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

PAROLE– Ho apprezzato molto le parole di Spalletti. Ha detto che non vuole più vedere a Coverciano giocatori che non vogliono vestire la maglia della nazionale. Non le ha mandate a dire a Sarri, che come ogni allenatore teme che i giocatori possano tornare dalla nazionale con qualche infortuni.