Jacobelli: «Sarri è irritato, si aspettava un mercato completamente diverso»

Il direttore di Tuttosport Jacobelli ha parlato del calciomercato della Lazio

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ai microfoni di TMW Radio ha parlato del calciomercato della Lazio e della delusione di Sarri.

LE PAROLE – «Sarri si aspettava un mercato totalmente diverso. È molto irritato, per usare un eufemismo, per l’andamento di gennaio. Cabral è interessante ma è tutto da scoprire, mentre Kamenovic non è apprezzato dal tecnico. L’amarezza dei tifosi, se espressa in termini corretti e civili, è comprensibile».