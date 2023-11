Jacobelli: «Questa squadra ha bisogno di essere rinforzata a gennaio. Servono alternative dal mercato». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha commentato con queste parole l’importanza del bomber della Lazio Immobile e della vittoria di ieri degli uomini di Sarri.

PAROLE– «Tutto il popolo laziale ha suggerito l’allenatore biancoceleste di inserire Immobile a gara in corso e ha dimostrato quanto fa la differenza. Parliamo di uno dei migliori attaccanti italiani degli ultimi anni e per la Lazio questo è un risultato molto importante. La Lazio anche dal punto di vista economico fa un bel salto di qualità, si garantisce un introito minimo di 50-55 milioni di euro con questa qualificazione agli ottavi di finale. I tifosi della Lazio non hanno mai fatto mancare il sostegno psicologico all’attaccante. Può capitare che in alcuni momenti della carriera di un centravanti il pallone non riesca mai a entrare, Immobile ha avuto anche tanti problemi fisici ma nel momento decisivo il campione è emerso e ha fatto la differenza. Questa squadra ha bisogno di essere rinforzata a gennaio, quando vengono meno giocatori come Luis Alberto o Zaccagni non ha soluzioni offensive e servono alternative dal mercato».