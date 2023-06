Jacobelli: «L’aggressione a Taylor è inaccettabile, rovina il calcio italiano»

Jacobelli, il giornalista commenta duramente quanto accaduto dopo la partita ai danni del direttore di gara inglese

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato il giornalista Xavier Jacobelli il quale commenta il caso inerente l’arbitro Taylor, il quale è stato aggredito in aeroporto dai tifosi della Roma

PAROLE – Ieri è stata una giornata nera, se dobbiamo parlare di quanto accaduto nell’aeroporto di Budapest siamo veramente sconcertati. Sono stati aggrediti Taylor e la loro famiglia in una maniera vergognosa e intollerabile, solo la polizia ha evitato il peggio. Anche la stampa internazionale si è indignata e tutto questo scredita l’immagine del nostro calcio. Mourinho? Ha il diritto di protestare in campo per una direzione di gara che si è rivelata disastrosa, ma non si può collegare quello che è successo nell’aeroporto con la protesta di Mourinho