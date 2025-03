Jacobelli a Milannews24 striglia i rossoneri: «Contro la Lazio conterà solo quello! A Conceicao critiche eccessive»

Le parole di Xavier Jacobelli in esclusiva a Milannews24.com in vista della sfida di domenica sera dei rossoneri contro la Lazio

Xavier Jacobelli ha parlato in esclusiva di Milannews24.com in vista della sfida di domani sera contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

La posizione di Conceicao è tornata in bilico in estate: pensi che la conferma potrebbe dipendere dal percorso in Coppa Italia, a prescindere dalla qualificazione in Champions?

«Prefigurare ora scenari per il futuro fa venire una sorta di strabismo. adesso conta solo la Lazio e poi le successive partite da affrontare, come i due derby. Conceicao credo sia stato bersaglio di critiche eccessive. In 16 partite ne ha vinte 8, purtroppo pesano molto quelle che ha perso (Feyenoord e Bologna). Ma è troppo presto per esprimere un giudizio definitivo per un allenatore in carica da due mesi. A questo punto la squadra deve dare risposta all’allenatore e, soprattutto, ai tifosi. Questo Milan ha giocatori di grande qualità e può farlo. Detto ciò, capisco lo sfogo di Conceicao perchè tutte queste voci non hanno senso. Io personalmente sono convinto che Cardinale per riordinare tutto dovrebbe richiamare Maldini».

