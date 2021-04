Jacobelli: «Lazio e Atalanta? La continuità in panchina porta risultati»

Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando anche della Lazio e dell’Atalanta

La corsa Champions sta entrando sempre più nel vivo, con la Lazio ancora aggrappata al carro, alle calcagna di Atalanta, Napoli, Juventus e Milan. Dei biancocelesti ha parlato anche Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, che ha voluto dire la sua anche su Inzaghi e Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni.

«Corsa Champions? Al momento le squadre più in forma sono Napoli e Atalanta, mentre per Juventus e Milan la non qualificazione sarebbe un ridimensionarsi. Le ultime 5 partite da disputare possono essere insidiose per tutti. Gasperini ha prolungato il suo contratto fino al 2023 e anche Inzaghi è vicino al rinnovo. Entrambi sono alla quinta stagione sulla stessa panchina e il fatto che c’è tutta questa continuità porta dei risultati, come abbiamo visto per queste due squadre».