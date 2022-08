Jacobelli: «Lotito non cede, per Milinkovic vuole almeno 60 mln. E la Juve...»

Xavier Jacobelli ha commentato l’eterno interesse della Juve per Milinkovic: ecco le sue parole per TMW Radio

Xavier Jacobelli, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sull’interesse della Juve per Milinkovic Savic. Le sue parole:

«Nel mercato è tutto possibile. Parliamo di una società che sta cercando di cedere Arthur, che faticosamente ha risolto il contratto di Ramsey e che per fare nuovi acquisti deve cedere. Milinkovic costa almeno 60 milioni e Lotito non cede su questo. Mi risulta difficile che in questo momento la Lazio rinunci a uno come lui, anche qualora la Juve fosse disposta a dare così tanti soldi. Ci sono state ricapitalizzazioni importanti, la riduzione del monte ingaggi e non solo rafforzano la convinzione che si deve stare molto attenti ai conti».