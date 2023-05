Roma, Zazzaroni sancisce l’addio di Mourinho: il clamoroso annuncio

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha comunicato l’addio a fine stagione di José Mourinho alla Roma: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio 24, Ivan Zazzaroni ha parlato così del futuro di Mourinho alla Roma:

Futuro? La priorità di Mourinho era la Roma. Dico ‘era’ perché io so che va via. Vi dico solo che i Friedkin ieri non hanno nemmeno fatto i complimenti alla squadra. PSG? Mou ci andrebbe volentieri e Campos lo prenderebbe domani, però politicamente ora non ha tanto potere. Altro che grande comunicatore, Mourinho è un grandissimo allenatore. Ieri sera ho visto una squadra incredibile, se avesse anche la qualità sarebbe davvero una grande squadra