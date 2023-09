Zazzaroni boccia l’Italia di Spalletti: l’impietosa analisi

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha sottolineato la brutta prestazione dell’Italia di Spalletti nel pareggio di ieri con la Macedonia

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato:

Possono bastare 97 minuti francamente tristi in Macedonia del Nord per spegnere tutto l’entusiasmo, tutta l’energia positiva prodotta da un cambiamento mai così gradito agli italiani? Anche a Skopje la Nazionale, in particolare quella del secondo tempo – ma anche nel primo non ha fatto cose segnalabili – è stata l’espressione di un sistema in crisi volontaria, dal momento che non riesce ad andare oltre le parole e i buoni propositi generati dalla delusione della sconfitta. L’impegno dei nostri non è mancato, le gambe hanno fatto il loro dovere, i piedi e la testa un po’ meno. Per prendere il secondo posto e la qualificazione servirà molto altro