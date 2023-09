Provedel a Sky: «Gol? Ho imparato da Immobile, vi spiego come è andata»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha commentato il clamoroso gol del pareggio segnato nel finale della gara con l’Atletico

Intervenuto a Sky al termine di Lazio-Atletico Madrid, Ivan Provedel ha commentato così il clamoroso gol del pareggio:

«In realtà c’era tanta confusione e non siamo riusciti a comunicare, mancava poco e sono andato. Ancora non me ne rendo conto, lo farò più avanti. Ma il calcio nelle belle e nelle brutte cose è rapido, sabato giochiamo in campionato e dobbiamo migliorare. Gol? Ho studiato Immobile, poi Luis Alberto di solito tira sul secondo palo. Ho sperato e sono andato lì. Grande gol anche con la Juve Stabia, due momenti indimenticabili per me».