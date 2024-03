Provedel a LSC: «Dura da digerire per un motivo. Da qui a fine stagione vogliamo...»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha commentato nel post-partita l’eliminazione dalla Champions per mano del Bayern Monaco

Intervistato da Lazio Style Channel, Ivan Provedel ha parlato così dopo Bayern Monaco-Lazio:

PAROLE – «Difficile da digerire perché ci speravamo tanto, sentivamo la qualificazione alla portata. Potevamo avere un vantaggio maggiore all’andata. Loro hanno segnato in occasioni in cui potevamo fare meglio, questo ci lascia l’amaro in bocca. Ma il calcio è molto veloce, adesso chiudiamo il capitolo e pensiamo alle prossime gare per scrivere il nostro futuro. Ho rivisito i gol. È un peccato, sono stato episodi particolare. Sarebbe stato meno rammaricante se avessero segnato in altre occasioni. Loro sono fortissimi, ma avevano dimostrato un po’ di vulnerabilità. Ce la siamo giocata fino ad oggi. Se hai lo spirito giusto e ci credi te la puoi giocare con chiunque. Vogliamo vincere più partite possibili da qui alla fine. Resta per me un bellissimo ricordo, ma oggi faccio fatica a pensare ad altre cose. Percorso bello, abbiamo fatto grandi cose, alcune si potevano fare anche meglio. Fa parte della crescita, si cresce attraverso partite come questa».