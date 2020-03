Iuliano: «La Lazio merita di lottare per lo Scudetto. Sarà una lotta fino alla fine»

Iuliano, le parole dell’ex calciatore della Juventus che tra le tante ha parlato anche della lotta scudetto in questa stagione

In un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di JuventusNews.24 l’ex difensore bianconero Mark Iuliano ha espresso il suo parere su quale possa essere la squadra favorita per lo scudetto.

«L’Inter ha un’ottima squadra con un grandissimo allenatore anche se sta attraversando un periodo buio. La Lazio sta lottando meritatamente per lo Scudetto: è una squadra completa, che gioca benissimo con ottimi giocatori. La Juve ha una rosa incredibile, superiore alle altre. È la squadra da battere, ma se la giocherà fino alla fine con le altre due compagini».

«La Juve non ha il centrocampo più forte del campionato, visto che quello della Lazio è più bello da vedere. Ha una grande abbondanza della rosa però, con la difesa e l’attacco che fanno la differenza. La Juve non può sbagliare perché, a differenza degli altri anni, ha parecchie squadre che le stanno dietro. Penso comunque che Sarri sia un grandissimo allenatore, un insegnante di calcio che va rispettato per il suo passato e per ciò che ci ha fatto vedere in Serie A».