Italiano: «Recuperiamo Bonaventura e Biraghi. La Lazio è una delle squadre più temibili del campionato». Le parole del tecnico della Fiorentina

Intervenuto nella conferenza stampa pre Lazio Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della sfida:

INFERMERIA– «Recuperiamo Bonaventura e Biraghi, si aggregherà Mina al gruppo che da venerdì è rientrato, facendo tre allenamenti intensi, ma deve ancora recuperare essendo stato fuori tanto tempo. Verrà con noi per assaporare il clima partita e stare coi compagni, e si aggiunge alla squadra dando il suo grande contributo anche se non dovesse essere schierato dall’inizio. Perché è un leader, si fa sentire e da questo punto di vista ne abbiamo bisogno».

INSIDIE DELLA LAZIO – «E’ una squadra forte. È organizzata e forte in tutti i reparti, con giocatori di qualità. È una delle squadre più temibili del campionato, cercheremo di controbattere cercando di farci trovare pronti in entrambe le fasi. Ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto contro chiunque, rispettando l’avversario ma mettendo in mostra le nostre qualità».