Italiano non fa programmi: «Sabato c’è la Lazio, penso solo a questo»

Vincenzo Italiano non fa programmi. Il tecnico dello Spezia pensa solamente alla sfida contro la Lazio di sabato

Sulle pagine de Il Secolo XIX, Vincenzo Italiano ha parlato della sfida di sabato contro la Lazio.

ANDATA – «Dopo la sconfitta di Cesena contro la Lazio ero un po’ demoralizzato, perché giocavamo bene, ma raccoglievamo poco. Poi la musica è cambiata».

LAZIO – «Siamo partiti in ritardo dopo il playoff, abbiamo giocato molto lontano dal Picco, il nostro budget è in fondo alla classifica, ma noi siamo fuori dalla zona rossa e ora come ora è un piccolo miracolo. Sabato c’è la Lazio ed il mio pensiero è ad oggi, poi vedremo. Sono contento quando evidenziano la nostra identità di gioco significa che il nostro è un atteggiamento positivo».