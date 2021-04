Italiano: «Avremmo meritato il pari. Rigore? Non commento»

Vincenzo Italiano ha parlato dopo il match contro la Lazio. Le sue parole sulla sfida valida per la 29esima giornata di Serie A

Dopo la sfida contro la Lazio, Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le sue parole sul match.

RABBIA – «Un pareggio sarebbe stato oro colato, oltre che meritatissimo. Siamo stato penalizzati da un episodio. Abbiamo fatto la nostra partita e quello che dovevamo fare. Ripeto, avremmo meritato il punto».

EPISODI – «Su Acerbi ho sentito dire mano, ma non lo so. Sul rigore dato alla Lazio non voglio giudicare. Però voglio dire che è responsabilità nostra, perché potevamo fare meglio nell’azione precedente. Non cerchiamo alibi».

CROLLO RIPRESA – «Nei secondi tempi prendiamo gol ingenui e facciamo errori grossolani. Anche oggi siamo ripartiti molti e abbiamo sbandato. Però poi avevamo rimesso la partita sui binari giusti. Ci stiamo comunque lavorando. Può essere un crollo sia fisico che mentale, ma possono essere tanti gli aspetti. Ammetto che questa cosa ci sta un po’ condizionando».