Italiano Lazio (Sky), si RIAPRE tutto? Sempre in pista per il post Tudor: la SITUAZIONE

Italiano Lazio, si riapre la trattativa per portarlo in biancoceleste? Sempre aperta questa pista: ecco la situazione

Come spiegato da Gianluca Di Marzio, per la Lazio si fa sempre il nome di Vincenzo Italiano per la panchina. Dopo l’addio alla Fiorentina il tecnico è in cerca di una nuova panchina e sta ora riflettendo sul da farsi.

Non sarebbe da escludere la pista biancoceleste nel caso in cui Igor Tudor dovesse andare al Bologna, destinazione ad oggi designata per l’allenatore ex Fiorentina, che nei piani potrebbe sostituire il partente Thiago Motta.