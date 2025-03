Italiano Lazio, potenziale sostituto di Baroni per la...

Italiano Lazio, cosa succederà la prossima stagione per quanto riguarda la panchina biancoceleste? Ecco i nomi che spuntano e il possibile scenario

Come riporta Tuttomercatoweb.com, la permanenza di Baroni sulla panchina della Lazio per il prossimo anno non è del tutto scontata. Per salvare la sua posizione, il tecnico della Lazio dovrebbe almeno centrare un posto in Europa tramite il campionato (non necessariamente Champions) e andare in semifinale di Europa League eliminando il Bodo.

Altrimenti il suo percorso in biancoceleste rischia di fermarsi, a tal proposito come potenziale sostituto spunta il nome di Italiano, vecchio pallino di Lotito, ma che ha già molti ammiratori.