Fiorentina, Italiano: «Presi gol evitabili, 0-3 risultato bugiardo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio.

SCONFITTA – «Credo che questa non è una partita da 0-3, soprattutto per quanto fatto vedere.Abbiamo commesso degli errori ingenui e poi è dura recuperarla. Loro hanno avuto 15 giorni di preparazione e si è visto, vabbè ripartiamo. La Lazio è una squadra forte».

ERRORI – «Il loro portiere calcia dalla linea di porta e per puro caso si innesca uno sviluppo dove prendi gol, in quelle occasioni deve recuperare la palla. Dobbiamo lavorare e cercare di inserire velocemente i nuovi arrivi, hanno qualità ma dobbiamo dargli tempo. È stato un ottimo primo tempo».

NUOVI – «Sono giocatori che arrivano da altri campionati, non abituati, si va in ritiro per prepararsi e per mettere dentro meccanismi e concetti. Arrivano da tre campionati diversi, ci vuole del tempo e pazienza non tantissima visto che i punti bisogna farlo ma abbiamo tempo per rimediare».

CABRAL – «Cabral subito perché Piatek è stato male e Gonzalez è arrivato solo per la rifinitura. Il ragazzo ha fatto vedere ottime cose negli allenamenti».

IKONE – «Ikone arriva in un reparto dove i colleghi avevano fatto bene, ci sarà spazio per lui e per tutti».

SOSTITUZIONE VLAHOVIC – «Son convinto che la maggior parte dei gol fatti da Vlahovic arrivassero da un lavoro e da uno sviluppo, poi lui era bravo a concretizzare. Noi manterremo quella struttura e cercheremo di inserire subito Piatek e Cabral. Veloci noi a spiegare a loro ma loro velocissimi a capire e mettersi a disposizione».

ADDIO VLAHOVIC – «Ho sempre detto che non vedevo l’ora di veder chiuso il mercato visto che portava distrazioni, credo che la sconfitta non sia figlia di tutto ciò. Noi abbiamo tutte le qualità e le forze per ripartire e rimediare».

Le parole del tecnico ai microfoni di DAZN

«Grande merito alla Lazio ma questa non è una partita da 0-3. C’è stato equilibrio soprattutto nel primo tempo. Abbiamo affrontato giocatori che ti puniscono al primo errore. Possiamo ripartire dalla prima frazione. Se c’è una cosa che non mi è piaciuta oggi sono i gol subiti. La qualità bisogna averla sia in attacco che in difesa. Erano situazioni leggibili ed evitabili. Dobbiamo fare integrare Cabral e Piatek».