Italiano: «Contro la Lazio sarà un bellissimo banco di prova»

Vincenzo Italiano ha parlato così ai microfoni ufficiali della Fiorentina alla vigilia del match contro la Lazio. Le sue parole.

COME STA LA SQUADRA – «La squadra sta bene, abbiamo un’ottima tenuta. Dobbiamo recuperare qualche ragazzo in ritardo di condizione e alcuni che non hanno novanta minuti, ma sono tutte situazioni individuali. Il gruppo in generale sta bene, anche sotto il punto di vista del dinamismo. Poi dobbiamo continuare a crescere e migliorare».

LAZIO – «La Lazio attuale è una squadra consapevole della propria forza che gioca bene. Sa difendere, sa attaccare e verticalizzare. Ne ho già parlato con i ragazzi: domani dobbiamo dare il massimo e stare con le antenne dritte. Ci aspetta un bellissimo banco di prova».