Italiano: «Stagione di trasformazione e nuove panchine, c’è equilibrio»

In un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano – allenatore della Fiorentina – ha parlato del campionato di Serie A e del momento della Viola.

DIFFICOLTÀ – «È una stagione di trasformazioni. Nuove panchine, nuove realtà. Ci vogliono dodici-quindici giornate per capirci qualcosa. Noi intanto ci godiamo la posizione bellissima, l’inizio confortante, i margini di miglioramento enormi che possediamo e il fatto di essere lì in alto».

CAMPIONATO EQUILIBRATO – «In questo momento lo è. Vedo tante squadre che giocano all’attacco e disposte a correre rischi, partite apertissime, risultati in bilico, quasi mai un confronto scontato».

FAVORITE SCUDETTO – «Inter, Roma, tutte quelle sopra di noi avevano un potenziale notevole già lo scorso anno. Il Milan in particolare esprime un gran calcio. Alla fine lo scudetto non uscirà da quel circolo. Però il campionato ci costringerà a guardarlo fino alla fine. La questione non sta più solo nell’avere uomini di qualità, sta soprattutto nel proporre gioco».