Italia, Zaccagni si unisce al gruppo di Spalletti: i dettagli. Il calciatore ha ricevuto l’ok dal medico sociale

Matti Zaccagni si unirà nelle prossime ore al gruppo del ct Spalletti. Il bomber della Lazio ha ricevuto l’ok dal medico sociale per partire per Coverciano, in vista del match contro l’Inghilterra.

Niente da fare invece per Ivan Provedel, che resterà a Roma essendo ancora alle prese con l’infortunio all’anca.