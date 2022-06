Italia Under 21, Nicolato: «Contro la Svezia migliore di questo biennio»

Il Ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Svezia

PARTITA – «E’ stata la migliore di questo biennio e per questo volevo elogiare i ragazzi. Abbiamo dominato il match per lunghi tratti, meritavamo qualcosa di più nonostante non siamo stati bravi nell’approccio. Non voglio trovare alibi».

EUROPEO – «Dobbiamo lasciarci alle spalle il rammarico di non aver vinto oggi e prepararci al meglio per la prossima sfida. Abbiamo la certezza di fare gli spareggi ma noi vogliamo la qualificazione diretta».

PARISI – «È un passo avanti rispetto a tutti gli altri. Oggi ha giocato come quinto, ruolo che non aveva mai ricoperto. Ha grandi qualità tecniche e la capacità di intuire le situazioni al volo».