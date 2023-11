Italia, UFFICIALI i convocati di Spalletti: quante sorprese per la Lazio

Luciano Spalletti ha reso noti i convocati dell’Italia per le prossime partite degli azzurri, quante sorprese e delusioni in casa Lazio

Tramite un comunicato ufficiale sui propri account social la Nazionale Italiana ha reso noti i convocati di Luciano Spalletti per i prossimi impegni degli Azzurri.

A sorpresa figura solo Ivan Provedel tra i giocatori della Lazio di Maurizio Sarri scelti dal ct ex Napoli. Non ci sarà infatti spazio per Mattia Zaccagni (complice la noia muscolare post Feyenoord). Assente anche Nicolò Rovella, le cui voci di una possibile chiamata erano iniziate a circolare nelle passate ore. Non ci sarà nemmeno Ciro Immobile. Ecco l’elenco.

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario.

Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Davide Calabria, Andrea Cambiaso, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Federico Gatti, Rafael Toloi.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Giacomo Bonaventura, Andrea Colpani, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Jorginho, Manuel Locatelli.

Attaccanti: Domenico Berardi, Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Moise Kean, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Nicolò Zaniolo.