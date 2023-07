Italia U21, testa a testa tra Nunziata e un ex Lazio per la panchina azzurra. I dettagli. Dopo il disastro all’Europeo appena concluso si cambia la guida tecnica

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Italia Under 21 cambia guida tecnica dopo il disastro all’Europeo appena concluso, è duello per la successione tra: Carmine Nunziata e l’ex Lazio Alberto Bollini.

Il primo è reduce dal secondo posto al Mondiale Under 20, mentre il secondo dal trionfo nell’Europeo Under 19. Nel caso in cui il prescelto fosse Nunziata, Bollini potrebbe fare il vice. La scelta spetta al presidente Gravina che consulterà il ct Mancini.