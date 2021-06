Italia quanto sei bella: Turchia impotente, Euro 2020 avvisato…

La gara inaugurale di Euro 2020 ha battezzato il successo ampio dell’Italia, capace di mettere a nudo le lacune della Turchia

Italia bella da impazzire nella prima sfida di Euro 2020 contro la Turchia. Un 3-0 secco e rotondo che non può lasciare spazio a qualsivoglia tipo di replica. Troppo ampio il divario tecnico e tattico in favore degli Azzurri, che di fronte a uno Stadio Olimpico finalmente colorato dai tifosi hanno davvero impressionato.

Meccanismi oliati e sincronizzati, effervescenti e letali dopo aver superato un primo tempo un po’ troppo incatenato dalla tensione dell’esordio. Le nefandezze di Meras e Demiral hanno però avuto il potere di sciogliere mente e gambe, oltreché naturalmente sbloccare una gara sin lì impantanata dalla muraglia organizzata da Senol Gunes.

Turchia-Italia ha messo a nudo le lacune di Calhanoglu e compagni, impotenti e incapaci di rendersi pericolosi soprattutto per merito di una Nazionale pressoché perfetta in fase di riconquista. Pressione costante e profondità concessa in rarissime occasioni. Un dominio a tutto campo per nulla scontato in sede di vigilia.

EDITORIALE COMPLETO SU CALCIONEWS24