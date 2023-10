Italia, Spalletti riparte da Immobile? Caccia al nuovo 9

Italia, Luciano Spalletti deve sciogliere il nodo relativo al centravanti: si riparte da Immobile nel solco di Riva? La situazione

L’Italia ha un problema con il numero 9 ed è un problema ormai vecchio di anni. Il record di gol con la maglia azzurra di Gigi Riva – 35 gol – farà 50 anni tondi il prossimo 23 ottobre e da quel momento nessuno e riusciuto a superarlo.

Per questo motivo Luciano Spalletti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha un parco attaccanti da cui poter attingere per cercare di risolvere il cronico mal di 9 della nazionale: Scamacca è tra tutti il più potente e la migliore tecnica, Retegui il 9 più ‘classico’ del lotto, Kean un ibrido tra potenza e mobilità, Raspadori tecnico e duttile e infine Immobile della Lazio, con 17 gol, è il 9 d’area e di contropiede. Ad uno di loro il compito di provarci.