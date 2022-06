Italia, Raspadori: «Germania più forte di noi ma deve dimostrarlo»

Conferenza stampa Raspadori, l’attaccante dell’Italia parla alla vigilia della sfida di Nations League contro la Germania

Giacomo Raspadori ha parlato in conferenza alla vigilia di Germania-Italia.

GOL CHE MANCA – «Per noi attaccanti il gol è la cosa più importante, viviamo per quello. Sentiamo la responsabilità, ma ci sono momenti in cui non tutto va per il meglio, poi torna alla normalità la situazione. Noi attaccanti dobbiamo lavorare e se certe cose non vengono dobbiamo stare attenti ai dettagli. Tanti di noi non hanno giocato insieme, certe gare portano più conoscienza».

GERMANIA – «Si può dire sia più forte di noi, hanno più esperienza. Hanno tante gare in più disputate in campo internazionale. Così io dico che sono superiori, poi bisogna dimostrarlo sempre sul campo».