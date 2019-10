Italia, Palmeri: «Acerbi merita la titolarità. Lo vedo davanti a Bonucci e Romagnoli…»

Il noto giornalista di Bein Sport Tancredi Palmeri ha espresso la sua stima nei confronti del difensore Francesco Acerbi

Sia Ciro Immobile che Francesco Acerbi faranno parte della formazione titolare che sfiderà questa sera la Grecia, gara valida per la matematica qualificazione dell’Italia ad Euro 2020. Il noto giornalista di Bein Sport, Tancredi Palmeri, ha espresso su Twitter la propria stima nei confronti del difensore della Lazio: «Sono molto contento di vedere Acerbi titolare al posto di Romagnoli. Per carità niente di che verso Romagnoli, se cresce abbiamo tutti da guadagnarci, ma l’ex Sassuolo è da due anni che merita la titolarità per la sicurezza nelle prestazioni, anche davanti a Bonucci».