Italia, brutta notizia per Spalletti: un giocatore SALTA l’Europeo. Le ultime sulla situazione legata alla Nazionale

Brutte notizie per Luciano Spalletti e l’Italia, in vista di quello che sarà EURO 2024, in programma a giugno.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il ct dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo, infortunatosi al piede nella gara tra Aston Villa e Liverpool. L’ex Roma ha riscontrato una microfattura al piede che lo terrà fermo un mese. Salta quindi la possibilità di vederlo in Germania con l’Italia.