Italia, Mancini usa il pugno duro: in cinque sul banco degli imputati. Zaccagni e Lazzari...

A Mancini non sono andati giù alcuni comportamenti nella gestione degli infortuni: anche Lazzari e Zaccagni sul banco degli imputati

Roberto Mancini ha deciso di utilizzare il pugno duro con i cosiddetti dissidenti della Nazionale. Come riferisce Il Messaggero, al CT non sono andati giù i comportamenti di alcuni calciatori, in particolare Lazzari, Immobile, Kean, Zaniolo e Pellegrini. In particolare il commissario tecnico non ha perdonato l’addio anticipato prima e dopo la finalissima di Wembley contro l’Argentina.

Un appunto a parte però lo merita Immobile: Ciro ha fatto di tutto per esserci con l’Ungheria e la decisione è stata presa di comune accordo. Il CT si aspetta le scuse. Solo così si può pensare di ripartire.