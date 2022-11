Italia, Mancini: «Sarà un mese difficile, da marzo la vivo male»

Italia, Mancini ha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Albania

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato alla vigilia del match con l’Albania.

MONDIALE – «Sarà un mese difficile, ma le gare vanno giocate nonostante l’amarezza, ci sono cose da vedere e valutare. Ci sono aspetti che potranno tornarci utili, provare ragazzi nuovi e anche qualcosa sugli schemi».

CHI LO COLPISCE DEGLI AVVERSARI – «Sono tutti bravi, non giocherebbero in Serie A non fosse così».

SENSAZIONI – «Da marzo che la vivo abbastanza male. Meritavamo di andare al Mondiale ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Il calcio è anche questo, non possiamo fare più nulla per questa delusione. Una Coppa del Mondo senza l’Italia è diversa, facciamo in modo che non riaccada ancora».