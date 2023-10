Italia-Malta, probabili formazioni: sorpresa Zaccagni 

Tutto pronto per la sfida di qualificazione Europea tra Italia e Malta, ecco la decisione su Zaccagni che a sorpresa ha raggiunto gli azzurri

Una manciata d’ore soltanto separano Malta e Italia dalla sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei. Di seguito, ecco riportate le probabili formazioni delle due compagini. Molto probabilmente non ci sarà spazio per la stella della Lazio Zaccagni, che a sorpresa (dopo le medicazioni a Formello) ha raggiunto la Nazionale nel pomeriggio di ieri. Possibile invece il suo impegno con l’Inghilterra.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Mancini, Biraghi; Frattesi, Cristante, Bonaventura; Berardi, Scamacca (Kean), Raspadori. CT: Luciano Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, S.Borg, J.Borg; Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko. CT: Michele Marcolini