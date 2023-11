Italia-Macedonia del Nord, dove vedere il match in tv e streaming, valido per le qualificazioni a Euro 2024

Partita decisiva per l’Italia di Luciano Spalletti, che venerdi sera, alle 20:45, scenderà in campo per sfidare la Macedonia del Nord, per le qualificazioni a Euro 2024.

Il match degli azzurri sarà visibile in chiaro su Rai 1 ed in streaming sull’app di Rai Play.