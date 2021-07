Italia, Mattarella: «Vinto al di là del risultato e con un grande gioco»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, sul Colle del Quirinale ha commentato la vittoria dell’Italia all’Europeo.

«Ieri sera ho seguito la partita e festeggiato il momento decisivo con Gravina. Ai protagonisti vanno i complimenti più grandi. Non sono un commentatore sportivo, ma ieri avete meritato di vincere ben al di là del risultato perché avete lottato contro due handicap. Avete giocato in casa degli avversari, con quello stadio e con quel tifo, e subito un gol a freddo che avrebbe in ginocchio. E avete vinto ugualmente. Siete stati accompagnati e circolanti dall’affetto degli italiani e li avete ripagati. Non avete cercato solo di vincere, avete vinto esprimendo un magnifico gioco. Avete manifestato il legame comune che vi ha unito, armonia di squadra e nel gioco. E per questo va espresso un ringraziamento a Roberto Mancini. Ha sempre avuto fiducia dall’inizio del suo percorso in Nazionale. Ha rivoluzionato il modo di giocare. Un ringraziamento particolare a Gianluca Vialli. Più volte ha espresso il sentimento e l’emotività che tutti noi provavamo. Faccio i complimenti a Donnarumma per il riconoscimento di miglior calciatore del torneo. Quella parata all’ultimo rigore ha reso felice milioni di persone. Complimenti a Spinazzola che, con le stampelle, è stato il primo ad esultare».