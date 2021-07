Verso la finale, il quiz di Acerbi sull’Inghilterra: «Sono stato bravo!» VIDEO

In attesa della finale di domani, Acerbi si è sottoposto ad un divertente quiz prprio sull’Inghilterra. Ecco il risultato

Non solo lavoro in campo, a Coverciano c’è il tempo anche per giocare e ridere, soprattutto coi quiz pre partita. Stavolta, l’interrogato è Acerbi: il difensore della Lazio è stato sottoposto ad alcune domande proprio sull’Inghilterra ed il risultato è tutto da ridere.

«Dai, alla fine son contento. Sono andato bene come a scuola», ha dichiarato soddisfatto al termine. Sarà proprio così?