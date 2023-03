Italia – Inghilterra, cresce la vendita dei biglietti per il match

Italia-Inghilterra, cresce l’attesa per la sfida contro gli inglesi e la vendita dei biglietti lo dimostra, ecco tutti i dettagli

Italia-Inghilterra non è un match come tutti gli altri per i tifosi italiani, visto che a Wembley la Nazionale di Mancini ha alzato al cielo la coppa di Euro 2020. Il destino vuole che il primo match per le qualificazioni alla prossima edizione, sarà proprio contro gli inglesi e il Maradona di Napoli non si è fatto cogliere impreparato.

Cresce infatti la vendita dei biglietti per la sfida del 23 Marzo e attualmente ha raggiunto quota 20mila spettatori, ma che tenderà ad aumentare.