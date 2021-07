Italia Inghilterra, è caos: molti cercano di entrare senza biglietto – VIDEO

Nelle ore precedenti all’apertura dei cancelli, la situazione fuori da Wembley sembrava molto turbolenta con tanti tifosi assiepati e molesti. La paura era quella di tumulti al momento dell’apertura delle porte.

E la paura è diventata certezza con centinaia di tifosi che hanno caricato i pochi steward presenti travolgendo le transenne e cercando di entrare allo stadio senza biglietto per assistere alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.

🚨🙄 | NEW: People trying to get into Wembley without tickets pic.twitter.com/SOWTDaY7oc

— News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021