Italia, Immobile: «Dedico la vittoria a Daniel e David, ora due angeli»

Ciro Immobile ha dedicato la vittoria dell’Italia a David e Daniel, i due bambini scomparsi nella strage di Ardea

Anche ieri, sera Ciro Immobile ha messo la sua firma sul risultato finale. Al termine del match tra Italia e Svizzera, ha raggiunto le telecamere di Rai Sport per un messaggio speciale:

«Ci tenevo a dedicare la vittoria e il gol a Daniel e David, due angeli che non sono più con noi. Abbiamo giocato anche per loro, gli mandiamo un abraccio ovunque siano. Avremmo voluto partecipare al funerale ma non possiamo a causa della bolla, ci stringiamo intorno a questo lutto devastante. Quello che potevamo fare in campo per dedicargli la vittoria lo abbiamo fatto».