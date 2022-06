Italia Germania, Flick: «Vogliamo vincere. Mancini ha fatto un lavoro fantastico»

Il c.t. della Germania Flick ha parlato alla vigilia della partita di Nations League contro l’Italia

Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro l’Italia.

PREPARAZIONE – «Noi ci stiamo preparando da tanto tempo, non da oggi. Dal primo meeting sappiamo dove vogliamo andare e come vogliamo migliorare, vogliamo appartenere ai migliori. Non so come saranno le prossime quattro partite, ma cercheremo di vincerle tutte e quattro. Abbiamo le qualità e vediamo come possiamo ulteriormente migliorare».

ITALIA – «Tutti quanti siamo stati sorpresi per la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale, Mancini ha fatto un lavoro fantastico con l’Italia e io credo che sia giusto avere fiducia in Mancini e andare avanti con lui. Io gli posso solo fare un grosso in bocca al lupo, lui ha le qualità per ripetere il successo dell’Europeo».