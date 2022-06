Cucchi: «Italia senza talento, inutile girarci intorno»

Riccardo Cucchi ha commentato la sconfitta dell’Italia contro la Germania: ecco la sua analisi sul suo profilo Twitter

Il giornalista Riccardo Cucchi via Twitter ha commentato la clamorosa sconfitta dell’Italia in Nations League contro la Germania per 5-2.

«Non c’è talento. Inutile girarci intorno. E a questo punto non so nemmeno quanto sia utile questa girandola di calciatori anziché puntare su una formazione che possa crescere gara dopo gara. Fa tenerezza il gol del più giovane di sempre in azzurro».