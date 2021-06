Italia Galles 1-0: un’altra vittoria per gli Azzurri di Roberto Mancini

L’Italia batte il Galles per 1-0 nella sfida dell’Olimpico, valida per l’ultima giornata del girone. Gli Azzurri chiudono a bottino pieno

Un’altra grande vittoria per l’Italia ad Euro2020. Gli Azzurri di Roberto Mancini battono il Galles per 1-0 nell’ultima giornata del girone A e chiudono la fase a gruppi a bottino pieno, dopo aver conquistato tre vittorie su tre.

La rete della Nazionale è stata messa a segno da Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, che ha sfruttato un grande assist su punizione di Marco Verratti. In campo nella ripresa anche Francesco Acerbi, entrato al posto di Leonardo Bonucci, mentre l’altro giocatore della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto in panchina per tutto il match. Ora testa agli ottavi di finale.