Italia femminile, Bertolini: «Tre partite di livello per superare il girone»

Milena Bertolini, c.t. dell’Italia femminile, in conferenza stampa ha parlato in vista dell’inizio dell’Europeo.

AVVERSARIE – «La Francia è la squadra favorita del Girone, credo che lotterà anche per la vittoria finale. Ha giocatrici di ottimo talento e qualità, intensità fisica e tecnica. L’Islanda è una squadra dalla grandissima fisicità, mentre il Belgio è la squadra che ci somiglia maggiormente. Per passare il girone serviranno tre gare di altissimo livello. Serviranno grandissime motivazioni intrinseche e fame di voler ancora migliorare e non sentirsi appagati da quanto fatto. Poi sta a me e allo staff motivare il gruppo, ma senza le motivazioni di cui sopra tutto diventa più difficile».

