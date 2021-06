Italia: «Non ci inginocchiamo, il razzismo si combatte in altri modi»

Arriva la decisione dell’Italia in merito alla protesta contro il razzismo: la posizione dei calciatori azzurri contro l’Austria

Arriva la decisione della Nazionale Italiana sulla questione dell’inginocchiamento contro il razzismo. Ecco quanto riportato dall’ANSA.

«Da parte della squadra non ci è arrivata alcuna richiesta o segnalazione di volontà di inginocchiarsi domani prima della sfida contro l’Austria. Ma se troveremo nel prosieguo una squadra che ha questa volontà, il gruppo degli azzurri si unirà per solidarietà e sensibilità, pur mantenendo la convinzione che la lotta al razzismo vada combattuta in un altro modo».