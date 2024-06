Italia, Cucchi: «Il talento non è più patrimonio del nostro calcio. I giovani languono in panchina». Le parole del giornalista

Riccardo Cucchi ha lasciato il proprio pensiero sulla Nazionale italiana ai microfoni di TMW. Di seguito le parole del giornalista.

PAROLE– «Come è potuto accadere che il talento non sia più patrimonio del nostro calcio? È la domanda più importante. Vedere il ventenne Nico Williams a sinistra e il sedicenne Yamal a destra acuisce l’amarezza. Da noi i giovani languono in panchina. In Spagna giocano. Ma soprattutto è il momento che torni a dominare la tecnica nel calcio giovanile e che siano messe in secondo piano la fisicità e la tattica. Solo così potremmo tornare a coltivare talento. Se Donnarumma non avesse fatto gli interventi che ha fatto la gara poteva finire sotto una messe di gol. Spagnoli ».