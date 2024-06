Italia Crozia, Spalletti pronto a cambiare: Zaccagni SPERA in una maglia da titolare. Il match è in programma lunedì 24 giugno alle ore 21

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il CT della Nazionale Luciano Spalletti continuerà con il 4-2-3-1, ma cambierà qualche interprete in vista della Croazia. Infatti, Darmian è pronto a prendere il posto di Di Lorenzo a destra, mentre in regia Jorginho dovrebbe lasciare spazio ad uno tra Cristante e Fagioli.

In attacco, invece, Scamacca potrebbe accomodarsi in panchina per far posto a Retegui, molto più reattivo contro la Spagna. Inoltre, non sono da escludere a priori le candidature di Folorunsho, Bellanova e dell’esterno della Lazio Mattia Zaccagni.