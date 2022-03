Italia, Costacurta: «Immobile irrealizzato con la Nazionale, Mancini era come lui»

L’ex difensore italiano Costacurta ha parlato della disfatta della Nazionale, nominando anche Immobile

Billy Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale, in una intervista a La Repubblica ha parlato della disfatta dell’Italia nominando anche Ciro Immobile.

IMMOBILE – «Beh, tessuto davvero buono ne è rimasto poco. Ci sono giocatori in fase discendente, come Insigne, o irrealizzati in Nazionale come Immobile. Ai miei tempi, anche Mancini era un po’ come lui».

GIOCATORI SENZA CHAMPIONS – «Abbiamo vissuto un mese magico, però i problemi del calcio italiano sono ben più vecchi e durano da assai più tempo. In Nazionale ci sono giocatori che non hanno mai disputato neanche un minuto di Champions, ci sono il centravanti della Lazio e l’attaccante del Sassuolo. Le nostre squadre sono tutte uscite dalla grande Europa prima dei quarti».