Italia, Capello: «Macedonia abbordabile, ma serve umilità»

L’analisi di Fabio Capello in vista del match dell’Italia contro la Macedonia del Nord

Fabio Capello, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato in vista degli impegni dell’Italia nei playoff Mondiali.

MACEDONIA – «La a Macedonia un ostacolo serio? Diciamo che la Macedonia è un passaggio obbligato. Dobbiamo vincere, lo sappiamo, e ci riusciremo se avremo la voglia e l’umiltà che abbiamo mostrato in Inghilterra dalla prima partita fino alla finale di Wembley. La grande concentrazione che non ci ha mai abbandonato. Con tutto il rispetto per i macedoni, che sono una buona squadra, non possiamo pensare che siano un ostacolo insuperabile sulla strada del Mondiale. Non si può perdere questa partita. Il rivale vero è quello che troveremo in finale, Portogallo o Turchia».

