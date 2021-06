Italia, che share! Boom di spettatori contro la Svizzera: il dato

Italia, che share contro la Svizzera! Il match è stato visto da oltre 15 milioni di spettatori: la statistica

Numeri straordinari, non solo in campo, ma anche sui piccoli e grandi schermi, che confermano quanto la Nazionale guidata da Roberto Mancini sia entrata nei cuori dei tifosi e degli appassionati italiani. Ieri sera la partita Italia-Svizzera ha stravinto il ‘prime time’ televisivo, raccogliendo complessivamente – sommando i dati di Rai e Sky – oltre 15 milioni di telespettatori, per uno share che nel totale è andato ben oltre il 59%.

Su Rai 1 la gara, in diretta dalle 21, è stata seguita da 13.346.000 persone, con uno share del 51,9%, mentre su Sky Sport 1 l’evento è stato visto da 1.934.000 spettatori (7,5% di share).