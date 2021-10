Formazioni ufficiali Italia Belgio: le scelte di Mancini

Tra meno di un’ora l’Italia scenderà in campo nella finale per il terzo posto della Nations League contro il Belgio, le scelte di Mancini

Tra meno di un’ora l’Italia scenderà in campo nella finale per il terzo posto della Nations League contro il Belgio.

Roberto Mancini ha diramato l’11 titolare. Tra questi anche il biancoceleste Acerbi che sostituisce lo squalificato Bonucci, per il resto difesa confermata rispetto alla gara contro la Spagna con in porta Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni e Emerson a completare in reparto. A centrocampo fuori Jorginho il trio è composto da Barella, Pellegrini e Locatelli. In attacco Berardi prende il posto di Insigne e Raspadori quello di Bernardeschi. Unico confermato nel reparto offensivo è Chiesa.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Pellegrini, Locatelli; Berardi, Chiesa, Raspadori. All. Mancini